Телохранители президентов США попросили у Конгресса денег

Секретная служба США попросила Конгресс выделить ей больше денег для лучшей охраны первых лиц государства. Ведомство заявило, что требуется больше людей, больше машин, лучшее оборудование для тренировок, пишет The Washington Post.

Учебный центр агентства в Мэриленде больше не может готовить агентов к реальным атакам. А действующим сотрудникам нужно больше бронированных стекол и лимузинов для перевозки охраняемых лиц, заявил исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу.

«Охрана президентов США, бывших президентов и других высокопоставленных чиновников крайне нуждается в большем количестве контрснайперов, следователей. Сотрудники работают больше часов в состоянии повышенной бдительности, чем следовало бы», – цитирует чиновника издание.

Обращение поступило в Конгресс после двух подряд покушений на кандидата в президенты и бывшего главу государства Дональда Трампа. В середине июля в Трампа стреляли во время его выступления в Пенсильвании. Второе покушение произошло 15 сентября у гольф-клуба в Палм-Бич во Флориде. После первого инцидента глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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