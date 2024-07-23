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Вторник, 23 июля 2024, 18:29 мск

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СМИ: Глава Секретной службы США подала в отставку

Дональд Трамп, фото: Reuters

Директор Секретной службы США Кимберли Читл, отвечавшая за безопасность на митинге 13 июля, когда было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа, подала в отставку, – сообщает во вторник, 23 июля, телеканал CNBC.

В сообщении телеканала без ссылки на источники говорится, что «глава Секретной службы США Кимберли Читл, накануне признавшая провал возглавляемой ей спецслужбы из-за покушения на экс-президента страны Дональда Трампа, подала прошение об отставке».

Следует напомнить, что накануне на слушаниях в Конгрессе США Читл заявила, что «попытка покушения на Трампа стала самым крупным провалом Секретной службы за последние десятилетия». В тот день глава американской секретной службы уходить с работы отказалась.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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