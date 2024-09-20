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Израиль ударил по Бейруту: есть погибшие и десятки раненых

Фото: timesofisrael.com

Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный авиаудар по столице Ливана Бейруту, в результате чего, по предварительным данным, погибли по меньшей мере восемь человек и еще порядка 60 получили ранения. Несколько человек госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

В ЦАХАЛ заявили, что целью удара был Ибрагим Акил – командующий операциями и один из ключевых лидеров группировки «Хезболла». США за его задержание объявили награду в $7млн. Его считают причастным к взрывам казарм миротворцев из США в Бейруте в 1983 году.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после двухдневных подрывов в Ливане пейджеров и портативных раций, которыми пользовались члены ливанского движения «Хезболла». Его лидеры заявили о причастности Израиля к этому теракту, в результате которого погибли более 30 человек и более 3 тысяч получили ранения.

Одновременно министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ начинает «новую фазу» войны на северных территориях, которые граничат с Ливаном.

Сегодня ночью ЦАХАЛ нанес удар по Ливану, после чего последовала ответная атака Бейрута.

Бейрут, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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