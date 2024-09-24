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Вторник, 24 сентября 2024, 19:15 мск

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«Большая семерка» пролонгировала антироссийский пакт

Министры иностранных дел стран «большой семерки» (G7) в Нью-Йорке, где в настоящее время проходит Генеральная Ассамблея ООН, договорились продолжать санкционное давление на Россию в связи с украинским кризисом.

Вместе с тем главы МИД «большой семерки» выразили намерение продолжать оказывать существенное давление на российские доходы от энергоносителей и других товаров. Речь идет о дополнительных санкционных мерах, призванных привести к соблюдению «потолка» на цены на российское «черное золото».

В заявлении также указывается, страны G7 «выражают намерение продолжать принимать необходимые меры, не нарушающие наше национальное законодательство, против лиц в Китае и других странах, оказывающих материальную поддержку ВПК России. В частности, речь идет о финансовых институтах и других структурах, упрощающих процесс покупки Россией товаров для своего ВПК.

Напомним, в так называемую «большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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