В США испугались «смертоносного» ответа России на удары дальнобойными ракетами

Разведка США предупредила о серьезных ответных мерах России за разрешение на удары вглубь ее территории. В Белом доме боятся, что ответ России будет «смертоносным», пишет New York Times со ссылкой на источники.

«Американские разведслужбы полагают, что Россия применит более мощные ответные меры против США и их партнеров, если они согласятся дать Украине разрешение на использование ракет большой дальности», – говорится в статье. Поэтому главе Белого дома Джо Байдену было трудно решиться на отмену запрета на дальнобойные удары. По той же причине он отказал Киеву несмотря на давление.

Критики Белого дома заявили, что администрацию Байдена слишком легко запугать. Но разведка также сообщила, что на фоне высоких рисков эффект от применения дальнобойных ракет будет меньше ожидаемого. У Киева остался небольшой запас таких боеприпасов, и не все западные партнеры готовы истратить свои резервы на помощь Украине.

«Американские спецслужбы сомневаются, что этих ударов было бы достаточно, чтобы кардинально изменить ход конфликта. После первых ударов русские, скорее всего, перенесут жизненно важные боевые объекты за пределы досягаемости ракет», – пишет издание.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин предупредил, что государства НАТО станут непосредственными участниками украинского конфликта и фактически вступят в войну против России в случае применения западного высокоточного вооружения по российской территории.

В конце сентября Россия обновила ядерную доктрину, согласно которой агрессия против РФ неядерного государства при поддержке ядерного будет считаться их совместным нападением. Использование ядерного оружия Россией возможно при массированном старте средств воздушно-космического нападения.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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