Ливанская армия опровергла отступление от границы

Ливанская армия опровергла сообщения о своем отступлении от границы с Израилем. Боевики «Хезболлы» напали на израильских солдат около городов Аль-Адисса и Кафр-Кила на юге Ливана.

Агентство «Анадолу» со слов очевидцев сообщило об отходе ливанских военных от границы с Израилем. Военные отступили на несколько километров вглубь собственной территории и эвакуировали несколько деревень вдоль границы.

Ливанская армия опровергла эти сообщения. Военные заявили, что остаются на своих позициях на южной границе с оккупированной Палестиной, передает иранский телеканал Press TV. В Ливане сообщили, что новые группы военных из Израиля не пересекали границу, но ЦАХАЛ проводит свои рейды с 23 сентября.

Ливанское движение «Хезболла» заявило, что его боевики атаковали израильских солдат, продвигавшихся в садах в районе городов Аль-Адисса и Кафр-Кила на юге Ливана. Военные были вооружены, но «Хезболла» действовала «в поддержку стойкого палестинского народа в секторе Газа и в защиту Ливана и его народа», пишет «Аль-Сумария».

Армия Израиля объявила о начале рейдов в приграничной зоне на юге Ливана с согласия и поддержки США.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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