Израиль ударил по медцентру и лагерю беженцев в Ливане – погибли более 18 человек

Более 18 человек погибли в результате израильских ударов по медцентру и лагерю палестинских беженцев в Ливане. За минувшие сутки воздушные удары Израиля убили 95 человек, следует из данных ливанского Минздрава.

Израиль ударил по медицинскому центру на окраине города Машгара. В результате погибли восемь человек, передает телеканал Al Mayadeen. По данным телеканала, ВВС Израиля били направленно по медцентру.

Еще 10 человек погибли, когда израильские военные разбомбили жилой дом в южноливанском городе Даудиа. Еще пятеро ранены. Также несколько человек убиты во время авиаудара ВВС Израиля по лагерю палестинских беженцев Эйн-аль-Хильва неподалеку от города Сидон на юге Ливана. Это самый густонаселенный лагерь беженцев в Ливане, в нем находятся более 130 тыс. палестинцев. Удары разрушили несколько зданий, под обломками оказалось много людей. Спасателям трудно добраться к ним из-за очень узких переулков. Точное число погибших и пострадавших пока неизвестно, идет спасательная операция, сообщил телеканал «Аль-Джазира».

За минувшие сутки в результате атак Израиля на Ливан погибли 95 человек, 172 ранены, сообщил Минздрав Ливана. Объединенные Арабские Эмираты выразил поддержку Ливану и выделил 100 млн долларов на срочную помощь народу Ливана.

Армия Израиля объявила о начале рейдов в приграничной зоне на юге Ливана. Вашингтон поддержал сухопутную операцию Тель-Авива вдоль израильско-ливанской границы.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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