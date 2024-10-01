Новый генсек НАТО не боится скорого ядерного удара России

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не считает угрозой изменение ядерной доктрины России. По его мнению, опасности немедленного использования этого оружия нет.

«Четко хочу сказать, что мы не видим никаких немедленных угроз использования ядерного оружия», – сказал Рютте на пресс-конференции после вступления в должность.

По его словам, союзникам по НАТО не стоит обсуждать ядерный арсенал России. «Мы просто должны признать, что нет немедленной угрозы использования ядерного оружия», – добавил Рютте, слова которого цитирует «Интерфакс».

В то же время новый генсек Альянса пообещал продолжить курс своего предшественника Йенса Столенберга и проводить в жизнь решения, принятые по итогам Вашингтонского саммита 2024 года, для обеспечения эффективного оборонного потенциала альянса. При этом возможны новые подходы в руководстве.

«Я очень ценю Йенса Столенберга и его программу действий. Но очевидно, со временем вы увидите работу над другими вопросами, разный стиль работы. Это неизбежно – мы разные люди», – пояснил Рютте.

Стоит отметить, что в Кремле не ожидают серьезные изменения в общей политике НАТО. Как пояснил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «мы не думаем, что в политике альянса произойдет что-то новое, существенное».

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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