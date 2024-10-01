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Йеменские хуситы атаковали британский танкер в Красном море

Йеменские хуситы заявили о атаке британского танкера Cordelia Moon в Красном море. Удар был нанесен беспилотным летательным аппаратом, безэкипажным катером, а также восемью баллистическими и крылатыми ракетами.

Военный представитель движения хуситов Яхья Сариа заявил, что танкер «получил серьезные повреждения». По его словам, еще одной целью стал контейнеровоз Marathopolis. Как уточняет ТАСС, первый раз хуситы атаковали судно с использованием крылатой ракеты в Индийском океане, второй раз – в Аденском заливе.

Сариа пояснил, что судно было атаковано, поскольку оно «нарушило запрет на проход в порты оккупированной Палестины».

Сана, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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