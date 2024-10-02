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Среда, 2 октября 2024, 08:22 мск

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Военные Франции помогали Израилю отразить атаку Ирана

Фото: страница МИД Франции в соцсетях

Франция мобилизовала военных для участия в отражении иранской атаки на Израиль, сообщила канцелярии французского президента Эммануэля Макрона.

«Будучи приверженной безопасности Израиля, Франция мобилизовала сегодня свои военные средства на Ближнем Востоке, чтобы парировать иранскую угрозу», – цитирует сообщение РИА Новости.

Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад». В иранском Генштабе заявили, что они долго сдерживались, но после убийства Израилем лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы и замглавы Корпуса стражей исламской революции Аббаса Нилфорушана «ситуация стала невыносимой». Тегеран пригрозил Тель-Авиву новыми ударами в случае очередной угрозы.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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