Хуситы ударили по Израилю, а Иран приготовил еще сотни ракет для атаки

Йеменские хуситы ударили крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле. Иранские военные подготовили к запуску сотни ракет на случай ответного удара Израиля или США.

Представитель хуситского движения генерал Яхья Сари выразил полную поддержку Ирану в связи с ракетной атакой на Израиль. И сообщил об ударе своими силами.

«Наши силы провели военную операцию, атаковав тремя крылатыми ракетами Кудс-5 военные объекты. Ракеты успешно достигли целей», – написал генерал в блоге.

Иран готов к еще одному удару по Израилю. Сотни ракет запустят в случае ответных атак со стороны Израиля или США, пишет The New York Times со ссылкой на членов Корпуса стражей Исламской революции.

«Иранские военные располагают сотнями ракет у западной границы на случай, если Израиль или его главный союзник, США, нанесут ответный удар», – говорится в статье. Издание процитировало заявление КСИР с предупреждением, что в случае агрессивного ответа Израиль «подвергнется более яростной атаке».

Иран ударил по Израилю ракетами вечером 1 октября. Система «Железный купол» не смогла перехватить часть из 180 воздушных целей, и удары пришлись по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведки «Моссад».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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