В Ливане 20 солдат ЦАХАЛ убиты и ранены после столкновения с боевиками «Хезболла»

Двое израильских солдат убиты и 18 ранены в столкновениях с боевиками «Хезболлы» на израильско-ливанской границе. ЦАХАЛ приказала жителям 24 деревень на юге Ливана покинуть дома перед атакой.

Первое прямое столкновение израильских солдат и боевиков «Хехболла» случилось утром 2 октября. ЦАХАЛ пытались проникнуть в населенный пункт Эль-Адис со стороны Халлет-эль-Махафер, но натолкнулись на сопротивление.

«Бойцы «Хезболлы» столкнулись сегодня на рассвете с силами израильской пехоты, вступили с ними в бой, нанесли потери и вынудили их отступить», – сообщило движение в своем телеграм-канале.

Израильские СМИ сообщили о двух убитых и 18 раненых военных со своей стороны. Однако ЦАХАЛ намерена продолжать атаки на южные районы Ливана. Представитель израильской армии Авихай Адраи приказал жителям 24 деревень на юге Ливана «немедленно покинуть свои дома».

«Любой, кто находится рядом с объектами, сооружениями и боевой техникой «Хезболлы», подвергает свою жизнь риску. Ожидается, что любой дом, используемый «Хезболлой» для своих военных нужд, станет целью», – предупредил Адраи в сервисе микроблогов.

1 октября Армия Израиля объявила о рейдах в приграничной зоне на юге Ливана. Вашингтон поддержал сухопутную операцию Тель-Авива вдоль израильско-ливанской границы.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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