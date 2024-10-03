В Польше открыли часовню с ИИ вместо священника

В польском городе Познань открылась цифровая часовня, роль священника в которой выполняет нейросеть. Прихожане получили возможность решать духовные вопросы круглосуточно с помощью Chat-GPT.

В часовне используется то же программное обеспечение, что и для управления умным домом: искусственный интеллект контролирует все пространство прихода, где есть Wi-Fi, кофемашина и туалет. Дополнительная функция – беседы о религии и приходе, которые любой человек может вести с помощью приложения в мобильном телефоне. Специально обученная нейросеть вместо священника ответит на вопросы и даст совет.

«Мы заметили, что многие люди хотят прийти в нашу часовню помолиться утром перед работой. Некоторые люди хотели бы после 21:00. Теперь это будет возможно», – пояснил приходской священник Радослав Раковский.

Он отметил, что с цифровым священником можно поговорить на любые темы, не только церковные. Также часовню можно использовать для встреч, бесед и работы, передает РИА Новости.

Весной 2023 года в кафедральном соборе в Германии использовали проповедь, написанную нейросетью. Священник заявил, что только так смог четко и ясно объяснить прихожанам «непростые фразы» из Евангелия от Иоанна.

Познань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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