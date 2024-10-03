В Ливане обвинили Израиль в использовании фосфорных снарядов

Жители Бейрута пожаловались на сернистый запах после израильской атаки на Бейрут. Местные СМИ обвинили Тель-Авив в использовании снарядов с белым фосфором, передает «Аль-Джазира».

Израильский удар пришелся по зданию в районе Башура недалеко от парламента. После этого местные жители сообщили о сернистом запахе, и в адрес Израиля прозвучали обвинения в применении фосфорных снарядов. В марте и июне правозащитные организации также обвиняли Израиль в использовании зажигательных снарядов с белым фосфором для ударов по городам и деревням на юге Ливана. Снаряды взрываются в воздухе и поражают всех, включая мирных граждан.

Число погибших в результате ударов ЦАХАЛ по Бейруту увеличилось до девяти, пострадавших – до 14 человек. Семеро из погибших были работниками здравоохранения и спасателями. Офис группы гражданских спасателей Health Society во второй раз за сутки подвергся атаке со стороны Израиля. В организации отметили, что ЦАХАЛ никак не предупредила о будущей атаке, чтобы мирное население успело эвакуироваться.

Боевики «Хезболлы» и ЦАХАЛ продолжают взаимные воздушные удары, но наземная операция израильских военных «захлебнулась» после гибели восьми солдат.

Бывший посол Великобритании в Иране Ричард Далтон заявил, что поддержка Израиля со стороны Запада препятствует деэскалации конфликта. Тель-Авив считает, что «может делать то, что хочет».

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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