В Бейруте 14 человек убиты и ранены во время израильского удара

Шесть человек убиты и восемь ранены израильским ударом по Бейруту утром 3 октября. За минувшие сутки жертвами атак ЦАХАЛ стали 46 человек, следует из данных Минздрава Ливана.

ВВС Израиля нанесли удар по ливанской столице Бейруту. Три ракеты были выпущены по кварталам Муаввад и Эль-Американ в столичном районе Дахия. Также целью стал один из домов в районе Аль-Башура в западной части Бейрута. ЦАХАЛ заявила, что нанесла «точечные» удары, передает агентств «Анадлу».

В результате шесть человек погибли, восемь пострадали. Ранеными занимаются медики.

За последние 24 часа израильские удары на ливанской территории убили 46 человек и ранили 85 человек. Целями для ЦАХАЛ стали несколько поселков в долине Бекаа и на горе Ливан. С 8 октября 2023 года жертвами израильских атак стали 1928 человек, еще 9 290 пострадали. Порядка 1,2 млн человек вынужденно покинули свои дома из-за обстрелов.

1 октября Армия Израиля объявила о начале наземной операции в приграничной зоне на юге Ливана с разрешения и при поддержке Вашингтона.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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