Бейрут перенес одну из мощнейших атак Израиля – 37 погибших

Бейрут подвергся одной из самых мощных атак со стороны Израиля в ночь на 4 октября. Ливанский Минздрав сообщил о 37 погибших и 151 раненом.

Ночью мощные взрывы прогремели в нескольких районах Бейрута из-за атаки Израиля. За последние сутки израильские ВВС нанесли около 20 ударов по Ливану, в том числе 11 – по южным пригородам Бейрута. Удары пришлись и по «жизненно важной транспортной инфраструктуре» на пограничном переходе между Сирией и Ливаном. Движение между двумя странами остановлено, хотя в Сирию уже бежали более 130 тыс. ливанцев.

Израиль использовал противобункерные бомбы для ударов по Бейруту, нацелившись на встречу высших лидеров «Хезболлы», проходившую в бункере. Целью атаки был предполагаемый преемник убитого лидера «Хезболлы» Хашем Сафиеддин, передает «Аль-Джазира». Ни одна из сторон пока не подтвердила, удалось ли покушение.

По данным ливанского Минздрава, за сутки в стране 37 человек убиты и 151 ранен в результате израильских ударов.

Накануне жители Бейрута пожаловались на сернистый запах после израильской атаки на Бейрут и обвинили Тель-Авив в использовании снарядов с белым фосфором.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube