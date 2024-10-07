В США из-за урагана отменили запуск космического зонда

В США отложили запуск космического аппарата к спутнику Юпитера из-за надвигающегося шторма. «Милтон» может стать разрушительнее урагана «Ирма».

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и компания SpaceX отложили запуск космического аппарата Europa Clipper. Порывистый ветер и проливные дожди ожидаются в районах мыса Канаверал и острова Мерритт на восточном побережье Флориды.

Europa Clipper будет исследовать спутник Юпитера Европу. Планируется, что аппарат запустят с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy до 6 ноября.

Тем временем, жители Флориды готовятся к массовой эвакуации. Тропический шторм «Милтон» достиг второй категории опасности, что соответствует уровню урагана. Не исключено, что он может стать таким же разрушительным, как ураган «Ирма», который вынудил в 2017 году 6,8 млн американцев покинуть свои дома.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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