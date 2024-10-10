В США три миллиона жителей остались без света из-за урагана

В США ураган «Милтон» оставил без электричество около трех миллионов жителей. По последним данным, жертвами стихии стали два человека.

По информации Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), «Милтон» сильно ослаб по достижении суши на западном побережье штата Флорида. В настоящий момент скорость ветра составляет примерно 145 километров в час, что соответствует первой категории урагана по шкале Саффира-Симпсона.

Однако непогода уже привела к проблемам с энергоснабжением. Без электричества остаются более 2,8 миллиона жителей.

Ранее местные СМИ сообщили, что как минимум два человека погибли из-за урагана в округе Сент-Луис.

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за «Милтона» и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

Тампа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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