Число жертв урагана «Милтон» выросло до 14 человек

В США растет число жертв урагана «Милтон». По последним данным, погибли 14 человек. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на власти штата Флорида.

Шесть человек получили смертельные травмы из-за торнадо. О гибели четырех человек сообщили власти округа Волуша. Среди жертв – две женщины, на дома которых упали деревья. Кроме того, два человека погибли городе Сент-Питерсберг и столько же – в округе Ситрус.

Экстренные службы оказывают помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Так береговая охрана спасла моряка, который дрейфовал на холодильнике почти в 50 км от берега.

Судно потеряло управление и экипаж эвакуировали. На следующий день владелец лодки попытался добраться до нее, но в результате оказался в открытом море, пережил шторм с волнами высотой до семи метров и выжил благодаря спасательному жилету и холодильнику, за который успел ухватиться. Найти моряка помог аварийный маяк.

Таллахасси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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