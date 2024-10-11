российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 октября 2024, 10:17 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Число жертв урагана «Милтон» выросло до 14 человек

В США растет число жертв урагана «Милтон». По последним данным, погибли 14 человек. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на власти штата Флорида.

Шесть человек получили смертельные травмы из-за торнадо. О гибели четырех человек сообщили власти округа Волуша. Среди жертв – две женщины, на дома которых упали деревья. Кроме того, два человека погибли городе Сент-Питерсберг и столько же – в округе Ситрус.

Экстренные службы оказывают помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Так береговая охрана спасла моряка, который дрейфовал на холодильнике почти в 50 км от берега.

Судно потеряло управление и экипаж эвакуировали. На следующий день владелец лодки попытался добраться до нее, но в результате оказался в открытом море, пережил шторм с волнами высотой до семи метров и выжил благодаря спасательному жилету и холодильнику, за который успел ухватиться. Найти моряка помог аварийный маяк.

Таллахасси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Жертвами урагана «Милтон» в США стали уже 10 человек / В США три миллиона жителей остались без света из-за урагана / Ураган «Милтон» сорвал поездку Байдена на военный саммит по Украине

Метки / США

На техасском заводе два человека погибли при утечке сероводорода / Жертвами урагана «Милтон» в США стали уже 10 человек / США перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью истребителей / В США три миллиона жителей остались без света из-за урагана / Байден запретил Нетаньяху атаковать Ливан по примеру Газы / Пентагон не решился дать Киеву добро наносить удары вглубь России / Готовят удар по Ирану? Байден позвонил Нетаньяху / Военный саммит по Украине на базе «Рамштайн» откладывается

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,