Ураган «Милтон» сорвал поездку Байдена на военный саммит по Украине

Президент США Джо Байден отменил поездку в Германию, где 12 октября пройдет саммит контактной группы по оказанию военной помощи киевскому режиму. Как заявили в белом доме, решение принято в связи с ураганом «Милтон».
Пресс-секретарь администрации Байдена Карин Жан-Пьер пояснила, что президент будет контролировать подготовку и меры реагирования на ураган «Милтон», а также продолжит координацию действий по ликвидации последствий урагана «Хелен» на юго-востоке США.
Ранее сообщалось, что на военной базе «Рамштайн» в Германии лидеры западной коалиции рассмотрят вопрос разрешении Киеву наносить удары натовским дальнобойным оружием по территории России.
Вашингтон, Светлана Антонова
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