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США перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью истребителей

Фото: seaforces.org

США усиливают свою военную группировку на Ближнем Востоке. По данным Центрального командования, американские силы в регионе пополнила эскадрилья истребителей F-15E Strike Eagle.

Район базирования новой партии боевых самолетов официально не раскрывается. По данным американских СМИ, истребители разместят на авиабазе Муваффак Салти в Иордании.

Ранее сообщалось, что США разместили на Ближнем Востоке истребители пятого поколения F-22, а также эскадрильи истребителей F-16 Fighting Falcon и штурмовиков A-10 Thunderbolt II вместе с несколькими тысячами военнослужащих.

Кроме того, в регионе уже находятся два авианосца USS Harry Truman и USS Abraham Lincoln, их сопровождают ракетные эсминцы. Помимо этого, в Красном море боевое дежурство несет атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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