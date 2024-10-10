США перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью истребителей

США усиливают свою военную группировку на Ближнем Востоке. По данным Центрального командования, американские силы в регионе пополнила эскадрилья истребителей F-15E Strike Eagle.
Район базирования новой партии боевых самолетов официально не раскрывается. По данным американских СМИ, истребители разместят на авиабазе Муваффак Салти в Иордании.
Ранее сообщалось, что США разместили на Ближнем Востоке истребители пятого поколения F-22, а также эскадрильи истребителей F-16 Fighting Falcon и штурмовиков A-10 Thunderbolt II вместе с несколькими тысячами военнослужащих.
Кроме того, в регионе уже находятся два авианосца USS Harry Truman и USS Abraham Lincoln, их сопровождают ракетные эсминцы. Помимо этого, в Красном море боевое дежурство несет атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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