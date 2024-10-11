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США ввели новые санкции против Ирана

Министерство финансов США объявило о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана.

Как пояснил глава госдепартамента США Энтони Блинкен, эти меры призваны ограничить финансирование ядерной программы Тегерана и развитие ракетных мощностей.

«Сегодня мы делаем шаги, чтобы пресечь поток доходов, который иранский режим использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет», – говорится в заявлении госсекретаря, которое цитирует РИА «Новости».

Блинкен добавил, что Вашингтон также стремится ограничить поддержку Ираном своих партнеров и продолжения конфликта на Ближнем Востоке.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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