США ввели новые санкции против Ирана

Министерство финансов США объявило о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана.

Как пояснил глава госдепартамента США Энтони Блинкен, эти меры призваны ограничить финансирование ядерной программы Тегерана и развитие ракетных мощностей.

«Сегодня мы делаем шаги, чтобы пресечь поток доходов, который иранский режим использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет», – говорится в заявлении госсекретаря, которое цитирует РИА «Новости».

Блинкен добавил, что Вашингтон также стремится ограничить поддержку Ираном своих партнеров и продолжения конфликта на Ближнем Востоке.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube