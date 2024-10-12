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Экс-премьер Британии рассказал, что не причастен к срыву стамбульских переговоров о мире на Украине

Архив. Фото: www.gov.uk

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о своей непричастности срыва стамбульских мирных переговоров по Украине. Как говорится в его мемуарах Unleashed («освобожденный» или «сорвавшийся с привязи» – перевод с англ), Киев самостоятельно решил разорвать диалог с Москвой в апреле 2022 года.

Джонсон назвал «полной чушью» утверждения, что именно он сорвал договоренности на Украине, подчеркнув, что украинцы никогда бы не согласились на условия президента РФ Владимира Путина.

«Моей задачей было не сорвать сделку и не пустить под откос прекрасный «мирный план» Путина. Моя работа состояла в том, чтобы заверить Зеленского в поддержке со стороны Запада и, прежде всего, Соединенного Королевства», – подчеркнул Джонсон.

«Я не был вправе говорить ему, как вести переговоры, или мешать прийти к договоренности, если он считал, что такая сделка действительно в интересах его страны. Как бы страстно я ни поддерживал Украину, я не мог быть большим украинцем, чем сами украинцы. Все, чего я хотел, – это сказать ему, что если он решит продолжать борьбу, в чем я был уверен на 99%, то он может рассчитывать на полную поддержку Соединенного Королевства», – заверил Джонсон.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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