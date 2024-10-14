В Европе стартовали ядерные учения НАТО

В Европе начались учения с тактическим ядерным оружием Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»). Маневры продлятся две недели, в них не будут использовать реальные боеприпасы.

Военные Североатлантического альянса отработают доставку и применение американского тактического ядерного оружия, размещенного в европейских странах. Руководить учениями будут Бельгия и Нидерланды. В общей сложности будут задействованы восемь военных баз, две тысячи военных и 60 самолетов, в том числе бомбардировщики и истребители, способные нести ядерное оружие.

Основную часть учений военный блок проведет в Северном море, в 900 км от России. Полеты авиации будут проходить в основном над Бельгией и Нидерландами, а также над Великобританией и Данией.

«Steadfast Noon – это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников», – заявил перед началом учений генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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