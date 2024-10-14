Трамп допустил применение армии США в день выборов

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что для борьбы с беспорядками в день выборов может понадобиться привлечение Национальной гвардии или военных. Об этом политик заявил в интервью на телеканале Fox News.

«У нас в стране есть очень плохие люди, больные люди, леворадикальные лунатики. Если нужно, с ними справится Национальная гвардия, если очень нужно – военные», – сказал Трамп.

При этом миллиардер отметил, что в день голосования проблемы могут доставить не «люди, которые приехали», а «внутренний враг».

Согласно американскому законодательству, президент может задействовать Национальную гвардию и военных для борьбы с мятежами и другими беспорядками.

Выборы главы Белого дома в США состоятся 5 ноября. Американцы будут выбирать между представительницей Демократической партии Камалой Харрис, которая сменила Джо Байдена, вышедшего из президентской гонки, и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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