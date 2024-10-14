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Понедельник, 14 октября 2024, 16:23 мск

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Нобелевскую премию по экономике получили ученые из США

Фото: nobelprize.org

Трое американских ученых получили Нобелевскую премию по экономике. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Королевская шведская академия наук приняла решение присудить премию Государственного банка Швеции 2024 года в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу А. Робинсону.

«Сокращение огромного разрыва в доходах между странами – одна из важнейших задач нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели», – отметил председатель комитета по присуждению премии в области экономических наук Якоб Свенссон.

Ранее Нобелевскую премию мира вручили японской организации «Нихон Хиданкё», которая борется с распространением ядерного оружия.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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