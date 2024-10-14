Нобелевскую премию по экономике получили ученые из США

Трое американских ученых получили Нобелевскую премию по экономике. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.
Королевская шведская академия наук приняла решение присудить премию Государственного банка Швеции 2024 года в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу А. Робинсону.
«Сокращение огромного разрыва в доходах между странами – одна из важнейших задач нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели», – отметил председатель комитета по присуждению премии в области экономических наук Якоб Свенссон.
Ранее Нобелевскую премию мира вручили японской организации «Нихон Хиданкё», которая борется с распространением ядерного оружия.
Стокгольм, Зоя Осколкова
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