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Понедельник, 14 октября 2024, 17:19 мск

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Байден все-таки собирается приехать в Германию

Фото: страница Белого дома в соцсети

Президент США Джо Байден посетит Германию в конце текущей недели. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер на брифинге в Берлине.

«Все было решено в очень короткие сроки. Но я могу подтвердить, что президент США Байден наверстает свой визит в Германию в конце этой недели. В настоящее время мы находимся в очень тесном контакте с американскими партнерами для детального планирования визита и сообщим дальнейшие подробности как можно скорее», – цитирует его слова ТАСС.

Напомним, Байден решил отложить намеченную на 10-15 октября поездку в Германию и Анголу из-за приближавшегося к США урагана «Милтон». Это решение сорвало запланированную на 12 октября на авиабазе Рамштайн в ФРГ встречу контактной группы по военному содействию Украине.

Берлин, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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