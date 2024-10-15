Власти Турции опубликуют список «налоговых наглецов»

Власти Турции объявили компанию по борьбе с неплательщиками налогов. Турецкий минфин готовится опубликовать список должников, которых официально называют «налоговыми наглецами».

В реестр уклонистов от уплаты налогов попадут граждане, чья задолженность превышает 5 млн лир (14 млн рублей), передает NTV. С 15 октября по 31 октября список имен опубликуют филиалы налоговой инспекции Турции.

Турецкие власти на протяжении двух лет проводят проверки, в ходе которых выявили 800 граждан, обладающих предметами роскоши и автомобилями люксовых марок, но при этом не декларировавших никаких доходов и не плативших налоги.

«Мы повысим справедливость и эффективность налогов, мы будет собирать больше налогов с тех, кто больше зарабатывает. Мы улучшаем бюджетное финансирование, борясь с теневой экономикой», – пообещал министр финансов Мехмет Шимшек.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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