российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 октября 2024, 14:56 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Власти Турции опубликуют список «налоговых наглецов»

Власти Турции объявили компанию по борьбе с неплательщиками налогов. Турецкий минфин готовится опубликовать список должников, которых официально называют «налоговыми наглецами».

В реестр уклонистов от уплаты налогов попадут граждане, чья задолженность превышает 5 млн лир (14 млн рублей), передает NTV. С 15 октября по 31 октября список имен опубликуют филиалы налоговой инспекции Турции.

Турецкие власти на протяжении двух лет проводят проверки, в ходе которых выявили 800 граждан, обладающих предметами роскоши и автомобилями люксовых марок, но при этом не декларировавших никаких доходов и не плативших налоги.

«Мы повысим справедливость и эффективность налогов, мы будет собирать больше налогов с тех, кто больше зарабатывает. Мы улучшаем бюджетное финансирование, борясь с теневой экономикой», – пообещал министр финансов Мехмет Шимшек.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Турция

Пилот Turkish Airlines умер во время рейса в США / В Турции перевернулся автобус с российскими туристами / Эрдоган поздравил Путина и подтвердил свой визит на саммит БРИКС / В отелях Турции персонал будет следить за количеством еды на тарелках гостей / Эрдоган оценил перспективы мирного разрешения украинского кризиса / Турция вдвое сократила импорт российской нефти / Снятие санкций с России: Анкара озвучила повестку возможных переговоров по Украине / Турецкие банки сворачивают связанные с Россией сделки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Экономика, Турция,