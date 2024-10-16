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Среда, 16 октября 2024, 21:16 мск

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Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи Киеву

Фото: Белый дом

В ближайшее время президент США Джо Байден объявит о выделении Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, глава американского государства сообщит подробности после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом Байден не будет встречаться с ним во время предстоящего визита в Европу. Жан-Пьер уточнила, что работа «контактной группы по Украине», которая соберется в ноябре для обсуждения потребностей Киева в военной сфере, будет обсуждена также по телефону.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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