Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи Киеву

В ближайшее время президент США Джо Байден объявит о выделении Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, глава американского государства сообщит подробности после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
При этом Байден не будет встречаться с ним во время предстоящего визита в Европу. Жан-Пьер уточнила, что работа «контактной группы по Украине», которая соберется в ноябре для обсуждения потребностей Киева в военной сфере, будет обсуждена также по телефону.
Вашингтон, Светлана Антонова
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