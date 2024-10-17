Человечество нарушило водный баланс на планете и это может привести к катастрофе – отчет

Человечество впервые в истории своего существования нарушило баланс мирового водного цикла, что привело к растущей водной катастрофе. Это нанесет ущерб экономике, производству продовольствия и жизням людей. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Глобальной комиссии по экономике водных ресурсов, сообщает CNN.

Водный цикл относится к сложной системе, посредством которой вода движется по Земле. Вода испаряется с земли – в том числе из озер, рек и растений – и поднимается в атмосферу, образуя большие реки водяного пара, способные перемещаться на большие расстояния, прежде чем остыть, конденсироваться и в конечном итоге выпасть обратно на землю в виде дождя или снега.

Нарушения водного цикла уже вызывают страдания. Почти 3 миллиарда человек сталкиваются с нехваткой воды. Урожаи увядают, а города тонут, поскольку грунтовые воды под ними высыхают.

Последствия будут еще более катастрофическими, если не предпринять срочных мер. Водный кризис угрожает более чем 50% мирового производства продовольствия и рискует сократить ВВП стран в среднем на 8% к 2050 году, причем в странах с низким уровнем дохода прогнозируются гораздо более высокие потери – до 15%, говорится в отчете.

«Впервые в истории человечества мы выводим глобальный водный цикл из равновесия», – сказал Йохан Рокстрём, сопредседатель Глобальной комиссии по экономике водных ресурсов и автор доклада. – На осадки, источник всей пресной воды, больше нельзя полагаться».

В докладе проводится различие между «голубой водой» – жидкой водой в озерах, реках и водоносных горизонтах – и «зеленой водой» – влагой, хранящейся в почве и растениях.

Хотя запас зеленой воды долгое время оставался без внимания, в докладе говорится, что она так же важна для круговорота воды, поскольку возвращается в атмосферу, когда растения выделяют водяной пар, образуя около половины всех осадков на суше.

В докладе говорится, что нарушения водного цикла тесно связаны с изменением климата.

Стабильный запас зеленой воды жизненно важен для поддержания растительности, которая может хранить углерод, нагревающий планету. Но ущерб, наносимый людьми, включая уничтожение водно-болотных угодий и вырубку лесов, истощает эти поглотители углерода и ускоряет глобальное потепление. В свою очередь, тепло, вызванное изменением климата, иссушает ландшафты, снижает влажность и увеличивает риск пожаров.

Кризис становится еще более неотложным из-за огромной потребности в воде. В отчете подсчитано, что в среднем людям требуется минимум около 4000 литров в день, чтобы вести «достойную жизнь», что намного больше 50-100 литров, которые, по словам ООН, необходимы для удовлетворения основных потребностей, и больше, чем большинство регионов смогут предоставить из местных источников.

Ричард Аллан, профессор климатологии в Университете Рединга (Англия), сказал, что в докладе «рисуется мрачная картина антропогенного нарушения глобального круговорота воды – самого ценного природного ресурса, который в конечном итоге поддерживает нашу жизнь».

Деятельность человека «изменяет структуру нашей земли и воздуха над ней, что приводит к потеплению климата, усилению как экстремально влажной, так и экстремально сухой погоды, а также нарушает режимы ветра и осадков», – добавил Аллан, не принимавший участия в подготовке отчета.

По его словам, кризис можно преодолеть только путем более эффективного управления природными ресурсами и масштабного сокращения загрязнения, вызывающего нагревание планеты.

Авторы доклада говорят, что мировые правительства должны признать водный цикл «общим благом» и решать все проблемы коллективно. Страны зависят друг от друга не только из-за озер и рек, которые пересекают границы, но и из-за воды в атмосфере, которая может перемещаться на огромные расстояния – то есть решения, принятые в одной стране, могут нарушить выпадение осадков в другой.

В докладе содержится призыв к «фундаментальному пересмотру роли воды в экономике», включая более эффективное ценообразование, чтобы предотвратить расточительство и тенденцию к выращиванию водолюбивых культур и объектов, таких как центры обработки данных, в регионах с дефицитом воды.

«Глобальный водный кризис – это трагедия, но это также возможность преобразовать экономику воды», – сказала Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный директор Всемирной торговой организации и сопредседатель комиссии, опубликовавшей отчет. Она добавила, что важно правильно оценивать воду, «чтобы осознать ее дефицит и многочисленные преимущества, которые она дает».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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