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В Турции врачи организовали преступную схему с новорожденными

В Стамбуле будут судить банду врачей, которые зарабатывали на младенцах. Прокуратура требует 589 лет тюремного заключения для лидера преступной группы. Об этом сообщает Hürriyet.

По данным газеты, участники банды направляли новорожденных детей в частные клиники, с которыми была договоренность. При этом младенцев держали в палатах гораздо дольше положенного, поэтому лечение обходилось дороже.

Подозреваемыми по делу проходят десятки человек, а лидером ОПГ считают Фырат Сары, работавшего педиатром в больнице в стамбульском районе Эсенъюрт. Отмечается, что к преступной схеме были причастны не менее 19 частных клиник.

Более того, в рамках этого дела расследуется гибель как минимум 21 младенца. Причиной смерти новорожденных стали инфекции. Из-за нехватки персонала нередко детьми занимались медсестры, представлявшиеся врачами.

Лидеру банды грозит до 589 лет тюрьмы по обвинению в умышленном убийстве по неосторожности, подделке документов, мошенничестве, организации ОПГ, другим врачам и сотрудникам системы здравоохранения – от 10 до 437 лет заключения.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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