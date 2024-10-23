ЦАХАЛ заявила об уничтожении 70 боевиков «Хезболлы» за сутки

Израильские военные уничтожили около 70 боевиков движения «Хезболла» за минувшие сутки, заявили в ЦАХАЛ. США призвали Израиль принять меры для защиты гражданского населения в Ливане.
Представитель ЦАХАЛ сообщил о результате ударов по югу Ливана в официальном блоге. Военные заявили, что нашли и ликвидировали подземную инфраструктуру боевиков и тайники с оружием и боеприпасами.
«За прошедшие сутки военнослужащие уничтожили около 70 террористов в результате наземных и воздушных ударов», – говорится в телеграм-канале израильских военных.
По данным ливанского центра по чрезвычайным операциям, за минувшие сутки погибли 63 мирных жителя и ранены 234. Только в южных регионах Сайде и Тире подтвердили гибель 24 человек и ранение 85 человек.
В Белом доме США сообщили, что провели переговоры с израильскими властями, в том числе, на тему жертв среди гражданского населения. Администрация США подчеркнула, что каждый день ведет эту работу.
«Вашингтон ежедневно ведет переговоры с Израилем. Что касается Ливана, Тель-Авив должен принять меры предосторожности для защиты гражданского населения», – цитирует сообщение «Альсумария».
Тель-Авив, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»