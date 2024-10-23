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Среда, 23 октября 2024, 09:26 мск

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В США произошло массовое отравление фастфудом

Фото: pixabay

В США произошла вспышка кишечной инфекции. Предполагается, что причиной стали некачественные бургеры из ресторанов быстрого питания McDonald's.

Как сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), сообщения о пациентах с кишечной палочкой начали поступать с конца сентября. Число заболевших в десяти штатах достигло 50 человек.

Десять отравившихся попали в больницы. Один пожилой человек скончался в штате Колорадо. Еще у одного пациента развился гемолитико-уремический синдром, серьезное заболевание, которое может вызвать почечную недостаточность.

Причиной массового отравления стал четвертьфунтовый чизбургер, или же «Роял Чизбургер», который подается в ресторанах быстрого питания McDonald's.

По словам медиков, масштабы вспышки могут быть гораздо больше, так как далеко не все заболевшие имеют возможность обратиться к врачу и сдать анализы из-за отсутствия медицинской страховки.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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