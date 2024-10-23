Израиль пропустил на север Газы 237 грузовиков с гуманитарной помощью

Израильские военные за последние девять дней пропустили на север сектора Газа более 230 грузовиков с гуманитарной помощью. Тель-Авив подчеркнул, что объем доставленной помощи вырос под давлением Вашингтона, пишет Times of Israel.

Военные пропустили 237 грузовиков с «продовольствием, водой, медикаментами и оборудованием для строительства жилья от Иордании и международного сообщества». Груз пропустили в северные районы Газы через КПП Алленби и порт Ашдод.

13 октября администрация Байдена дала Израилю 30 дней на принятие «существенных мер» для решения гуманитарного кризиса в секторе Газа, особенно в северной части. Альтернативой могли стать проблемы с поставками «некоторых видов наступательного оружия».

При этом, ряд стран и руководство ООН призвали Тель-Авив ввести гуманитарную паузу в военной операции на севере Газы. Хотя объемы гуманитарной помощи выросли, в больницах заканчиваются запасы медикаментов, а число раненых продолжает расти.

Совет по американо-исламским отношениям потребовал отставки главы Госдепа США Энтони Блинкена. Чиновник скрыл, что Израиль намеренно ограничивает гуманитарную помощь для палестинцев, чтобы не прекращать поставки оружия израильским военным.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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