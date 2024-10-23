В США заговорили об угрозе остаться без авиации из-за дороговизны

США могут остаться без авиации и флота из-за роста цен на производство военной техники и вооружений. Стоимость замены техники новыми моделями обгоняет оборонный бюджет страны, пишет Responsible Statecraft.

Военно-промышленный комплекс США столкнулся с проблемой роста цен на новые вооружения и технику. Специалисты Пентагона в 1983 году предсказали, что в 2054 году «весь оборонный бюджет будет потрачен на покупку только одного самолета».

«Почти каждая новая система вооружения обходится значительно дороже той, которую она заменяет. Стоимость единицы нового оружия опережает оборонные бюджеты, а количество производимых систем уменьшается. Если Вашингтон не остановит «спираль смерти обороны», она приведет к одностороннему разоружению», – говорится в статье.

Эксперты призвали не ставить «все мыслимые гаджеты» на каждый самолет или корабль, а упростить конструкции. И обновить систему закупок, чтобы военные быстрее получали актуальные образцы вооружений. Но «истеблишмент национальной безопасности» настроен просто вливать в ВПК больше денег. При увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП Пентагон получит на ближайшие 10 лет дополнительные 5 трлн долларов к 9,3 трлн, которые заложены в проекте бюджета.

Ранее состояние ВМС США признали худшим за 25 лет. ВМС не хватает рабочих для строительства и обслуживания военных судов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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