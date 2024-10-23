В МВД Турции назвали число жертв теракта в Анкере: террористы обезврежены

В Анкаре в результате теракта на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ погибли три человека и еще 14 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
В то же время, по его словам, сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двух террористов.
Ранее сообщалось о взрыве и стрельбе около здания корпорации TUSAŞ, которая занимается производством военных самолетов и космического оборудования. Глава МВД назвал произошедшее терактом.
Анкара, Светлана Антонова
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