В МВД Турции назвали число жертв теракта в Анкере: террористы обезврежены

В Анкаре в результате теракта на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ погибли три человека и еще 14 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

В то же время, по его словам, сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двух террористов.

Ранее сообщалось о взрыве и стрельбе около здания корпорации TUSAŞ, которая занимается производством военных самолетов и космического оборудования. Глава МВД назвал произошедшее терактом.

Анкара, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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