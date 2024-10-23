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Среда, 23 октября 2024, 21:54 мск

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Лжезерновой коридор: Британия прикрывается гуманитарной миссией для военных поставок Киеву по Черному морю

Британские власти помогают осуществлять военные поставки Киеву по Черному морю под предлогом обеспечения безопасной отправки якобы продовольствия для Палестины и зерна странам Глобального Юга.

Как заявили в посольстве РФ в Лондоне, анонсирование новых расходов Британии и её партнёров для предоставления украинцам новых морских дронов и радаров только доказывает, что эти боевые средства предназначены отнюдь не для защиты т.н. «зернового коридора», а для прикрытия доставки вооружений для ВСУ морским путём.

«Показательно, что пафосными рассуждениями о глобальной продовольственной безопасности премьер-министр Британии К.Стармер отметился аккурат накануне отъезда на саммит Содружества на Самоа. Выставляя себя радетелем интересов развивающихся стран, Лондон, судя по всему, хочет переключить внимание с куда более актуальных для многих участников мероприятия тем. Прежде всего – их справедливых требований о выплате бывшей метрополией компенсаций за ущерб, нанесённый за годы жестокой колониальной эксплуатации», – подчеркнули в российской дипмиссии.

Лондон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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