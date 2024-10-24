Politico: семь стран НАТО выступили против приглашения Украины в альянс

Семь членов НАТО противятся приглашению Украины в альянс, а большинство европейских стран не готовы поддержать ее вступление в ближайшее время, пишет Politico.

Администрация президента США Джо Байдена помогла укрепить НАТО, но считает, что «большинство европейских столиц не поддержало бы движение Украины к НАТО в краткосрочной перспективе». Об этом рассказал высокопоставленный американский чиновник. Еще четыре чиновника стран НАТО заявили, что США и ФРГ в первую очередь держат паузу с приглашением Украины в альянс.

Венгрия и Словакия открыто отвергли идею вступления Украины в НАТО. Бельгия, Словения и Испания тоже недовольны подобной возможностью, но предпочитают, чтобы заявления делали в Вашингтоне и Берлине. Они начнут открыто возражать, если вступление Украины станет реальной перспективой, считают источники.

Издание отметило, что любое дальнейшее изменение статуса Киева должно быть связано с проведением реформ по борьбе с коррупцией.

Ранее Франция назвала «первоочередной задачей» согласовать приглашение Украины в НАТО.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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