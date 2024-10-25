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Пятница, 25 октября 2024, 12:11 мск

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Британское Минобороны заявило, что его армия не готова к войне

Фото: FreePik

Вооруженные силы Великобритании не готовы к участию в конфликте, признал глава Минобороны Джон Хили. По его мнению, правительство консерваторов ответственно за состояние армии, пишет The Daily Telegraph.

Вместе с европейскими партнерами Великобритания перешла в режим высокой адаптированности к проведению военных операций. Но британские военные силы не готовы к участию в конфликтах. Хили заявил, что всему виной хроническое недофинансирование и сокращение численности войск во время работы правительства консерваторов.

«К чему мы не были готовы, так это к войне. Если мы не готовы сражаться, то мы не в состоянии осуществлять сдерживание», – сказал министр.

Штатам грозит односторонне разоружение из-за растущей стоимости производства военной техники и вооружений.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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