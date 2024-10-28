Правящая коалиция Японии потеряла большинство в парламенте

Правящая коалиция Японии не получила большинства на всеобщих выборах. Либерально-демократическая партия (ЛДП) и партия «Комэйто» вместе смогут занять только 215 из 465 мест в нижней палате парламента, передает NHK.

По итогам выборов ЛДП получила 191 место, а «Комэйто» – 24. Крупнейшая оппозиционная партия – Конституционно-демократическая добилась значительной поддержки избирателей. Оппозиции достанутся 250 кресел в нижней палате парламента.

При этом, некоторые крупные оппозиционные партии отвергли возможность присоединения к правительству. Поэтому аналитики отметили неопределенность перспектив развития страны.

На этом фоне иена ослабла по отношению к доллару на торгах после объявления итогов выборов. Инвесторы массово продавали японскую валюту, ожидая, что сложившаяся политическая ситуация может замедлить повышение процентных ставок Банком Японии.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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