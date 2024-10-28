В Нигерии семь человек погибли при обрушении здания

Семь человек погибли и два пострадали в результате обрушения здания в столице Нигерии городе Абуджа, сообщило национальное Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (NEMA).

Строившееся здание в районе Сабон Лугбе обрушилось. Под обломками оказались около 40 человек. Пятерых удалось достать живыми, и поисково-спасательная операция продолжается.

Спасатели извлекли из-под рухнувшего здания тела семи человек. Еще двух человек достали живыми, но с травмами. Пострадавшие госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь, передает агентство «Анадолу».

В Москве во время демонтажа здания произошло частичное обрушение конструкции. В результате погиб 32-летний рабочий.

Абуджа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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