В Москве обрушилось здание: погиб рабочий

В Москве при проведении частной организацией демонтажных работ здания на Косинской улице произошло частичное обрушение конструкции, в результате чего погиб рабочий 1992 г.р.
Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, в настоящее время идет разбор обрушившей конструкции.
«Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Москва, Светлана Антонова
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