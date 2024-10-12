российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 12 октября 2024, 22:13 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Москве обрушилось здание: погиб рабочий

Место ЧП. Фото пресс-службы прокуратуры Москвы

В Москве при проведении частной организацией демонтажных работ здания на Косинской улице произошло частичное обрушение конструкции, в результате чего погиб рабочий 1992 г.р.

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, в настоящее время идет разбор обрушившей конструкции.

«Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве задержан гражданин Узбекистана: заподозрен в истязании 7-летнего пасынка / Замглавы Агентства по страхованию вкладов оказался за решеткой / В московском хостеле силовики задержали более 500 иностранцев / Скорая «помощь» на дому: в Москве обезврежена группа мошенников, действовавших под прикрытием медцентра / В Москве вынесен приговор бывшему замдиректора техцентра столичного департамента культуры / Блогер Лерчек отправлена под домашний арест / В Москве арестован организатор преступного сообщества криптобиржи «Cryptex» / В Москве завершено расследование уголовных дел о получении взяток от иностранных граждан

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,