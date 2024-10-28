российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 октября 2024, 15:06 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США мужчина угостил коллег домашней едой и отравил 46 человек

В США мужчина принес на работу домашнюю еду и угостил своих коллег. В результате произошло массовое отравление. Об этом сообщают американские СМИ.

Мужчина приготовил морепродукты и решил угостить ими сотрудников на работе в штате Мэриленд. Блюдо попробовали около 50 человек.

Позже 46 пострадавших обратились к медикам с симптомами пищевого отравления. Отмечается, что состояние всех пациентов сейчас стабильное.

Службы по надзору в сфере питания начали расследование. В компании, которая поставляет морепродукты, заверили, что придерживаются высоких стандартов качества и заботятся о безопасности своих товаров.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Китайские хакеры получили записи телефонных звонков американских политиков / Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса успешно вернулся на Землю / G7 даст Украине в кредит $50 млрд за счет российских активов / Politico: семь стран НАТО выступили против приглашения Украины в альянс / В США после ураганов произошла вспышка смертельно опасного заболевания / Генпрокурор Техаса подал в суд на Белый дом из-за избирателей-мигрантов / В США заговорили об угрозе остаться без авиации из-за дороговизны / Израиль пропустил на север Газы 237 грузовиков с гуманитарной помощью

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Скандалы и происшествия, США,