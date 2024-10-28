В США мужчина угостил коллег домашней едой и отравил 46 человек

В США мужчина принес на работу домашнюю еду и угостил своих коллег. В результате произошло массовое отравление. Об этом сообщают американские СМИ.

Мужчина приготовил морепродукты и решил угостить ими сотрудников на работе в штате Мэриленд. Блюдо попробовали около 50 человек.

Позже 46 пострадавших обратились к медикам с симптомами пищевого отравления. Отмечается, что состояние всех пациентов сейчас стабильное.

Службы по надзору в сфере питания начали расследование. В компании, которая поставляет морепродукты, заверили, что придерживаются высоких стандартов качества и заботятся о безопасности своих товаров.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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