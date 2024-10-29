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Вторник, 29 октября 2024, 10:39 мск

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Пассажир пытался ввезти в Турцию десятки нильских крокодилов в багаже

В Турции задержали контрабандиста, который пытался провезти в чемодане детенышей нильских крокодилов и варанов. Часть животных погибла в пути.

Мужчина прибыл в аэропорт Стамбула из Египта. Во время досмотра в багаже пассажира обнаружили 17 детенышей нильских крокодилов и 10 нильских варанов. К тому моменту пять пресмыкающихся каждого вида были мертвы.

Нарушитель заявил, что вез животных в приграничную с Сирией провинцию Хатай. При этом у него не было разрешающих документов, которые необходимы при провозе представителей фауны, находящихся под угрозой исчезновения.

Власти Турции взяли крокодилов и варанов под охрану.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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