ООН: запрет БАПОР приведет к тяжелым последствиям для палестинцев

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о тяжелых последствиях для палестинцев после запрета БАПОР в Израиле. Чиновник напомнил, что национальные законы не должны отменять международные обязательства.

Кнессет Израиля одобрил запрет на деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории страны. Решение стало итогом кампании по дискредитации организации израильскими властями после 7 октября 2023 года. Из 30 человек персонала БАПОР большинство – палестинцы, работающие в сферах здравоохранения, образования и социальных услуг.

«Я глубоко обеспокоен двумя законами, принятыми сегодня в израильском парламенте. БАПОР – это основополагающий способ оказания помощи палестинским беженцам на оккупированных территориях, и ей нет альтернативы», – говорится в письменном заявлении Гутерриша.

Если принятые Кнессетом законы вступят в силу, БАПОР не сможет работать на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Это приведет к тяжелым последствиям для палестинских беженцев, что генсек ООН назвал недопустимым, а также усугубит израильско-палестинский конфликт.

Гутерриш напомнил, что национальные законы не должны отменять международные обязательства. И предупредил, что вынесет этот вопрос на обсуждение Генассамблеи ООН.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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