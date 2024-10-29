США исчерпали запасы ракет для ПВО – СМИ

Запасы ракет для ПВО подходят к концу в США. Это создает новые риски для помощи Киеву и Израилю, а также готовность к поддержке Тайбэя, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских аналитиков и чиновников.

Спрос на ракеты-перехватчики резко вырос. США используют ракеты Standard Missile разных типов против атак хуситов в Красном море и для прикрытия Израиля от ракетных ударов Ирана.

«У США заканчиваются запасы некоторых типов ракет противовоздушной обороны. Дефицит может стать еще более ощутимым после ударов Израиля по Ирану, которые могут спровоцировать новую волну нападений со стороны Тегерана», – говорится в статье.

Пентагону сложно обеспечивать обороноспособность своей страны с учетом помощи в затяжных конфликтах на Украине и на Ближнем Востоке. Вашингтон создал запас ракет, но он почти израсходован, а нарастить производство проблематично. Компании в сфере ВПК не хотят открывать новые сборочные линии набирать рабочих, если Вашингтон не гарантирует массовые закупки на длительный срок.

1 октября Иран запустил сотни ракет по Израилю. Несмотря на прикрытие с американских военных кораблей и израильскую ПВО «Железный купол» многие удары достигли целей.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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