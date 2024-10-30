российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 30 октября 2024, 19:10 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Вашингтон объявил о новых санкциях против России

Фото: pixabay.com

Министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкций, которые катаются оборонно-промышленного комплекса и ряда компаний, в том числе иностранных, которые, как считает Вашингтон, помогают обходить ограничения и помогают в проведении специальной военной операции.

В «черный список» включены в общей сложности 20 граждан РФ, в числе которых заместители министра обороны Александр Фомин, Андрей Булыга и Павел Фрадков. Кроме того, под действие американских санкций подпали два гражданина КНР, четыре гражданина Турции, два гражданина Индии, два гражданина Швейцарии, гражданин Греции и гражданин Чили.

Санкции также введены против Московского авиационного института, производителя шин «Кордиант», научно-промышленного предприятия «Звезда» и структуры Росатома. В целом США объявили о ристрикциях против более 350 структур, в том числе из РФ, Китая, ОАЭ, Турции, Швейцарии, Индии, Узбекистана.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

В Чехии предсказали катастрофу при отказе Молдавии от нейтралитета / WSJ узнала о сговоре партий США игнорировать размер госдолга / Трамп заявил, что поладит с Россией и Китаем и не допустит мировую войну / «Томагавки»: СМИ раскрыли секретную часть плана Зеленского / США исчерпали запасы ракет для ПВО – СМИ / В японском аэропорту загорелся американский истребитель / Вашингтон грозит Тбилиси последствиями / Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Санкции против России, США,