Вашингтон объявил о новых санкциях против России

Министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкций, которые катаются оборонно-промышленного комплекса и ряда компаний, в том числе иностранных, которые, как считает Вашингтон, помогают обходить ограничения и помогают в проведении специальной военной операции.

В «черный список» включены в общей сложности 20 граждан РФ, в числе которых заместители министра обороны Александр Фомин, Андрей Булыга и Павел Фрадков. Кроме того, под действие американских санкций подпали два гражданина КНР, четыре гражданина Турции, два гражданина Индии, два гражданина Швейцарии, гражданин Греции и гражданин Чили.

Санкции также введены против Московского авиационного института, производителя шин «Кордиант», научно-промышленного предприятия «Звезда» и структуры Росатома. В целом США объявили о ристрикциях против более 350 структур, в том числе из РФ, Китая, ОАЭ, Турции, Швейцарии, Индии, Узбекистана.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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