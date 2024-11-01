В Грузии правящая партия указала на 81 случай кражи голосов оппозицией

Правящая партия «Грузинская мечта» обвинила оппозицию в краже голосов во время парламентских выборов. Политики передали в прокуратуру доказательства 81 подобного случая, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

По его словам, именно в отношении сторонников «Грузинской мечты» происходили нарушения и «ошибки» с использованием личных данных. Так, некоторые избиратели не находили себя в списках, а других без их ведома якобы назначали наблюдателями от разных оппозиционных партий в разных округах, часто в других городах.

По «схеме номер два» сторонники оппозиции участвовали в доставке переносных урн для голосования. В квартирах избирателей, которые явно показывали свою симпатию к правящей партии, гражданам не давали подписывать нужный бланк, чтобы результаты голосования позже аннулировали.

Мдинарадзе напомнил, что препятствование гражданам в голосовании является нарушением уголовного закона. Он потребовал от прокуратуры установить, кто и как заполучил личные данные этих людей. Политик подчеркнул, что оппозиция не смогла представить доказательства нарушений в отношении них, а «Грузинская мечта» располагает всеми именами и номерами участков.

«Представлю конкретные факты, как воровали представители кластера «Нацдвижения» голоса у «Грузинской мечты». У нас 81 подтвержденный идентифицированный факт, их сегодня же мы представим в прокуратуру Грузии. Так как они не могут представить доказательств, мы представим», – приводит слова Мдинарадзе ТАСС.

Правящая партия победила на парламентских выборах в Грузии, что вызвало гневную реакцию Запада. США призвали провести расследование нарушений в ходе голосования. Россию обвинили во вмешательстве в выборы, а оппозиция вышла на улицы с акциями протеста.

Тбилиси, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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