Песков назвал голословными обвинения во вмешательстве России в выборы в Грузии

В Кремле решительно отвергли обвинения во вмешательстве в парламентские выборы в Грузии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословными обвинения и пожелал, чтобы другие стороны не вмешались в грузинский политический процесс.

Песков отметил, что стало стандартным обвинять Россию во вмешательстве в выборы, которые прошли не по задумке западных стран.

«Мы решительно отвергаем такие обвинения. Они для многих стран носят стандартный характер: чуть что сразу обвиняют Россию во вмешательстве. Нет, это не так. Никакого вмешательства не было. Обвинения носят абсолютно голословный характер», – сказал представитель Кремля журналистам.

Он напомнил всем третьим сторонам, что формирование парламента – это «внутригрузинская тема» и отметил важность невмешательства в этот процесс.

«Очень важно, чтобы никакие третьи страны в результаты этих выборов не вмешивались. Та же госпожа президент говорила, что не признает результаты этих выборов. Не знаю, входит ли в полномочия президента Грузии признание или непризнание выборов», – добавил Песков.

Напомним, после провала оппозиции на парламентских выборах президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать итоги голосования. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «не заслуживающими доверия» результаты выборов в Грузии. Он обвинил правящую партию в использовании государственных ресурсов, подкупе голосов и запугивании избирателей. Блинкен потребовал провести полное расследование и «уважать верховенство закона».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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