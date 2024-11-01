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На Тайване более 500 человек пострадали из-за тайфуна

На Тайвань обрушился тайфун «Конг-Рей». По последним данным, погибли два человека, еще более 500 пострадали. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы.

Как сообщили в Центральном управлении чрезвычайными ситуациями (CEOC), сильные ветры и проливные дожди, вызванные штормом, известным как тайфун «Конг-Рей», привели к 515 пострадавшим.

Два человека получили смертельные травмы. 55-летнюю женщину убило упавшее дерево. 48-летний мужчина погиб от удара столбом электропередачи.

Тайбэй, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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